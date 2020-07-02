Общество

Глава Себежского района: Мы стоим на пороге интересных событий

Сегодня, когда голосование закончено и подведены его итоги, мы стоим на пороге интересных событий и в ближайшее время увидим эффективность всех мер, исполнение которых и было целью предложенных президентом изменений в Конституции нашей страны. Такое мнение высказал глава Себежского района Леонид Курсенков.

«Сегодня ночью закончились мероприятия по обеспечению процедуры голосования за поправки в Конституции Российской Федерации. Согласно результатам голосования, которые обнародованы сегодня днем Центральной Избирательной комиссией РФ, одобрили предложенные президентом поправки в Конституции 77,92% граждан, принявших участие в голосовании. Как глава Себежского района, я выражаю признательность всем его жителям, исполнившим свой гражданский долг и принявшим участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ: - и тем, кто проголосовал "за", и тем, кто проголосовал "против". Несогласие с предложенными изменениями в Основной Закон страны - это тоже мнение и личная позиция гражданина и она также заслуживает уважения. В этом и есть проявление демократии и смысл голосования - дать возможность выразить свою позицию всем, имеющим на это право. Мы продолжаем быть одним народом и будем строить будущее нашей страны все вместе, опираясь на мнения и позиции всех слоев нашего общества, обсуждая важные проблемные вопросы уважительно и предметно», - завил Леонид Курсенков.

Он поблагодарил всех членов участковых и территориальной избирательных комиссий Себежского района, которые за семь дней, в течение которых проходило голосование, «совершили настоящий гражданский подвиг».

«Вам пришлось исполнять ваши обязанности в условиях необходимости соблюдения особых мер противоэпидемической безопасности, часами напролет находясь в средствах защиты. Все эти меры были необходимы для обеспечения здоровья наших граждан, прибывающих на избирательные участки для участия в голосовании. В результате слаженной и самоотверженной работы членов всех избирательных комиссий нашего района, мы смогли соблюсти все установленные законом требования, предъявляемые к обеспечению процедуры голосования и избежать при этом каких-либо конфликтных ситуаций», - завил глава Себежского района.