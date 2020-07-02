Глава Себежского района: Мы стоим на пороге интересных событий

Сегодня, когда голосование закончено и подведены его итоги, мы стоим на пороге интересных событий и в ближайшее время увидим эффективность всех мер, исполнение которых и было целью предложенных президентом изменений в Конституции нашей страны. Такое мнение высказал глава Себежского района Леонид Курсенков.
Он поблагодарил всех членов участковых и территориальной избирательных комиссий Себежского района, которые за семь дней, в течение которых проходило голосование, «совершили настоящий гражданский подвиг».
«Вам пришлось исполнять ваши обязанности в условиях необходимости соблюдения особых мер противоэпидемической безопасности, часами напролет находясь в средствах защиты. Все эти меры были необходимы для обеспечения здоровья наших граждан, прибывающих на избирательные участки для участия в голосовании. В результате слаженной и самоотверженной работы членов всех избирательных комиссий нашего района, мы смогли соблюсти все установленные законом требования, предъявляемые к обеспечению процедуры голосования и избежать при этом каких-либо конфликтных ситуаций», - завил глава Себежского района.