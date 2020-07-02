Общество

«Россети Северо-Запад» обеспечат электроэнергией новые инфекционные центры в Пскове и Великих Луках

Современные медицинские объекты построят в Псковской области по поручению президента России

Компания «Россети Северо-Запад» до конца июля построит электросетевую инфраструктуру для подключения новых медицинских центров в Пскове и Великих Луках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, для больницы в Пскове, которую возведут в районе улицы Генерала Маргелова, энергетики проложат две кабельные линии 10 кВ и установят две блочные трансформаторные подстанции (ТП). Это обеспечит медцентру 1,4 МВт мощности.

Новому инфекционному отделению больницы в Великих Луках потребуется 0,9 МВт мощности, для электроснабжения объекта установят ТП и проложат четыре кабельные линии 6 кВ.

Отметим, что специалисты группы «Россети» по поручению главы компании Павла Ливинского держат на особом контроле строительство электросетевой инфраструктуры для медицинских учреждений, а также надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры.

Напомним, решение о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках президент России Владимир Путин озвучил на совещании с медиками 20 июня, отвечая на просьбу заведующей отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врача-пульмонолога Анастасии Повторейко.

Строительством новых объектов будет заниматься Минобороны РФ. Для строительства медучреждений в Псковскую область прибудет тысяча военных строителей. Проект больницы предусматривает 200 мест, а отделение будет рассчитано на 100 человек. Планируется, что больница откроется к осени 2020 года, расчетный срок эксплуатации здания новой инфекционной больницы составляет 50 лет.