Общество

Работа псковских избиркомов в день голосования получила высокую оценку

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло на «хорошем организационном уровне». Такое мнение высказал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. По его словам, система избирательных комиссий Псковской области «не только обеспечила реализацию права граждан на участие в управлении делами нашего государства, но и проявила действительную заботу, приняв соответствующие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты здоровья участников голосования, на всех избирательных участках и при голосовании на дому».

В основной день голосования 1 июля омбудсмен посетил ряд участков в Пскове и ознакомился с организацией и процедурой проведения голосования по поправкам в Конституцию. «Возникающие в ходе голосования организационные вопросы в Пскове оперативно и профессионально разрешались председателем горизбиркома Владимиром Кротовым», - отметил Дмитрий Шахов. Жалоб на нарушения прав граждан в связи с проведением и итогами голосования к региональному уполномоченному не поступало, основные принципы проведения голосования - свободное волеизъявление, тайна голосования и открытость подсчета голосов - были соблюдены.

«Конечно, благодарности заслуживают все члены участковых избирательных комиссий, мужественно работавшие в условиях пандемии, но особо хотел бы отметить тех из них, кто непосредственно обеспечивали реализацию прав наших граждан, находящихся на лечении от COVID 19 как дома, так и в больничных стационарах», - заключил Дмитрий Шахов.