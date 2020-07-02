Общество

Совещание по реализации проекта «Общее Чудское озеро — 2» прошло в Пскове

Итоги первого года реализации мероприятий крупного инфраструктурного проекта «Общее Чудское озеро — 2» на территории Псковской области подведены представителями региональных партнерских организаций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основными вопросами повестки дня выездного совещания стали инвестиционные объекты проекта.

В конце прошлого года были начаты работы по строительству первого пассажирского порта в деревне Толбица Псковского района для осуществления муниципальных общественных перевозок, обеспечивающих сообщение с Талабскими островами.

Основные работы по строительству причальной конструкции завершены. В настоящее время завершается строительство санузла и заканчивается подготовка площадки под асфальтирование, выполняется поставка опор уличного освещения. С 26 июня вновь осуществляется пассажирское сообщение с островами им. Залита и им. Белова.

На объекте очистных сооружений города Пскова полным ходом идет установка блоков плоскостной загрузки на анаэробные зоны аэротенков. На объекте смонтированы системы аэрации, блоки плоскостной загрузки, заканчивается монтаж перегородок в анаэробных зонах. Производится оборудование для перемешивания иловой смеси в анаэробных зонах. Завершение этого этапа работ планируется на конец августа.

Все партнеры проекта смогут получить субсидирование в размере обязательного 10% софинансирования от суммы государственных контрактов по реализации инвестиционных мероприятий из государственной программы Псковской области «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности на 2014 — 2020 годы».

Напомним, что данный проект является вторым этапом сотрудничества регионов вокруг Псковско-Чудского водоема. Первый проект был реализован в рамках предыдущей ППС «Эстония — Латвия — Россия» 2007 — 2013 годов.

Основная цель — устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие территории Псковско-Чудского водоема. В частности, проект включает в себя два компонента: улучшение экологической обстановки в бассейне Псковско-Чудского водоема и развитие локальной экономики в сфере туризма.

По итогам реализации проекта к концу 2021 года на территории реализации проекта будет выполнен комплекс мероприятий по снижению экологической нагрузки на акваторию Псковско-Чудского водоема, а также улучшена инфраструктура и экономическая устойчивость семи портов по обе стороны границы.