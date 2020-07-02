Общество

Вопросы регулирования дистанционной и удаленной работы обсудили Александр Козловский и Игорь Иванов

В четверг, 2 июля, состоялась рабочая встреча председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова с депутатом Государственной Думы, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, предметом обсуждения стал, внесенный 16 июня 2020 года в Государственную Думу депутатами межфракционной группы «Солидарность» Андреем Исаевым, Михаилом Тарасенко и другими депутатами, проект федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной и удаленной работы».

В ходе обсуждения проекта закона было отмечено, что пандемия коронавируса, в силу объективных обстоятельств, привела к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Тем самым, выявились противоречия между реальными процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым правом, в частности устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени.

Игорь Иванов высказал мнение о том, что российское трудовое законодательство оказалось не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы, поэтому для уведомления работника о переходе на данный режим использовались разные способы: электронные письма, устные сообщения, приказы руководства компаний, ознакомление с приказом о новом режиме работы и крайне редко — дополнительное соглашение к трудовому договору. Но, даже такое соглашение оказалось невозможно заключить в электронном виде, поскольку это также не урегулировано законодательством.

Александр Козловский отметил, что в связи с теми пробелами в трудовом законодательстве, которые были вскрыты, большую работу провели представители Федерации Независимых Профсоюзов России, Министерства труда и социальной защиты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей. В результате обсуждения концепции законопроекта представители партии «Единая Россия» согласовали с представителями ФНПР поправки ко внесенному в Государственную Думу законопроекту.

Александр Козловский предложил до рассмотрения данного законопроекта еще раз провести совместно с профсоюзами, представителями РСПП, экспертным сообществом, депутатами Псковского областного Собрания, представителями МСУ ряд тематических площадок, круглых столов для обсуждения предложенных поправок.

«То, что сегодня изменения в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы необходимо вносить — это не вызывает сомнения» – отметил Александр Козловский.

«Я очень благодарен вам за вашу позицию, за те предложения по совместной работе, которые были сделаны с вашей стороны. Мы должны сложить усилия, сделать так, что бы при принятии законодательных решений работник, человек труда был максимально защищен» — заключил Игорь Иванов.