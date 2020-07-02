Общество

Следственный комитет расследует 5 уголовных дел по фактам преступлений нацистов в годы войны

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел первое заседание штаба по координации поисковой и архивной работы СК России. Мероприятие прошло в формате видео-конференц-связи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин отметил, что сохранение и уважение памяти о предках, отстоявших свободу и независимость Родины, является священным долгом всех граждан нашей страны. Глава ведомства подчеркнул особую значимость деятельности участников поискового движения, которые открывают ранее неизвестные события и факты нашей истории. В отдельных случаях эти находки стали предметом предварительного следствия. Так, Следственным комитетом расследуются 5 уголовных дел по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения.

Смотрите также Проводится проверка по факту обнаружения захоронения погибших в концлагере в Моглино мирных граждан

Говоря об объеме и важности задач, связанных с проведением мероприятий в честь 75-летия Великой Победы, Александр Бастрыкин акцентировал внимание на недопустимости формального отношения к их проведению, при этом, обозначив, что каждое такое мероприятие требует искреннего и ответственного подхода. И особенно важное место в этой деятельности занимает поддержка ветеранов – тех, кто ковал Победу на фронтах и в тылу ради мирного будущего их детей, внуков и правнуков. Следуя этому направлению, сотрудники Следственного комитета в каждом регионе страны на постоянной основе оказывают адресную помощь тем немногочисленным фронтовикам, тыловикам и жителям блокадного Ленинграда, которые сегодня из первых уст могут рассказать обо всех тяготах войны против гитлеровского вермахта и их ужасающих преступлениях. Помимо этого сотрудники ведомства принимают активное участие в восстановлении и благоустройстве памятников, мемориалов, могил погибшим советским воинам, принципиально реагируя на любое проявление неуважения к этим объектам.

«Председатель СК России обратил внимание на попытки искажения исторической правды за рубежом. Он добавил, что история нужна в совокупности, как единое целое, и для настоящего и будущих поколений, что особенно важно, - достоверная, без всяких прикрас и изъянов.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, ответственный секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков поблагодарил всех за совместную работу, направленную на увековечение памяти о жертвах Великой Отечественной войны. Он подчеркнул значимую роль Следственного комитета Российской Федерации, который реализует одну из важнейших задач в этой деятельности, расследуя и фиксируя новые, до этого неизвестные преступления нацистов и их пособников.

Смотрите также Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области

Кроме того, он выразил надежду, что собранные Следственным комитетом доказательства таких преступлений в итоге станут предметом судебного разбирательства.

Ведущий эксперт Министерства обороны Российской Федерации (помощник заместителя Министра обороны Российской Федерации) Александр Кирилин сообщил о работе представляемого им ведомства по сохранению памяти о жертвах Великой Отечественной войны, и установлению новых страниц летописи военных лет, выразив готовность к дальнейшему взаимодействию с СК России в направлении по выявлению зверств фашистов.

Смотрите также Следователи устанавливают родственников погибшего от рук нацистов в Моглино бойца

Также в ходе заседания были заслушаны доклады руководителей отдельных региональных следственных подразделений СК России, на территории которых проводятся мероприятия в рамках проекта «Без срока давности». По результатам заслушивания результатов их работы Александр Бастрыкин дал подчиненным конкретные указания, поручив и другим региональным следственным управлениям активизировать работу, а также обеспечить оперативное принятие решений по преступлениям нацистов и их пособников в рамках уголовно-процессуального законодательства», - сообщили в Следственном комитете РФ.