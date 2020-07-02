Общество

Более 1200 посетителей приняли за два дня работы в «Михайловском»

Более 1200 посетителей принял за два дня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. С учетом того, что это первые дни работы после длительного перерыва, связанного с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, и, кроме того, вчера в стране проходило всеобщее голосование о поправках в Конституцию, а сегодня — обычный рабочий, а не выходной день, эти показатели можно считать очень неплохими, — отметили в службе музейной, экскурсионной и методической работы.

Вчера Пушкинский Заповедник посетил 421 человек, среди которых были как дети, так и взрослые, многие из них прибыли в Святогорье семьями, подавляющее большинство — на своем транспорте. Среди сегодняшних 800 гостей больше взрослых: 495 работающих, 87 пенсионеров и 6 студентов. С родителями приехали 50 дошкольников и 162 школьника.

В мемориальных усадьбах отмечают, что туристы с пониманием относятся к сложившейся ситуации и очень аккуратно, практически без напоминаний соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, действующие в музее и в регионе. В экскурсионной службе сообщили также, что ощутимо возросло количество граждан, покупающих билеты через интернет-сервисы. Это удобнее и для учреждения, и, главное, для самих туристов хотя бы потому, что в электронном документе среди прочего прописано точное время начала экскурсии и гостям не приходится ждать своего сеанса. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского Заповедника добавили, что цены на входные билеты и экскурсионное обслуживание не изменились, и остаются теми же, что были утверждены в начале года.

Напомним, что в Псковской области музеям пока разрешено работать одновременно с очень небольшим количеством посетителей: в домах-музеях и выставочных залах — по пять и на экскурсиях по паркам — по десять человек. Как для экскурсоводов, так и для посетителей обязателен масочный режим; надевать защитные перчатки или отказаться от них гости Пушкинского Заповедника могут по собственному усмотрению. Кроме того, в «Михайловском» рекомендуют при необходимости брать с собой индивидуальные раскладные стульчики: в регионе пока в силе запрет на пользование общественными скамейками, поэтому, во избежание лишних неловких ситуаций, характерные «онегинские» скамьи из усадебных парков временно убрали.