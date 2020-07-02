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Общество

Губернатор Ведерников назвал лидеров и отстающих при реализации нацпроектов

02.07.2020 21:05|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области в четверг, 2 июля, провел очередное совещание о ходе реализации нацпроектов в регионе. В первую очередь он акцентировал внимание на том, что уровень кассового исполнения по большинству направлений идет в соответствии с установленным графиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

Губернатор назвал лидеров по данному показателю.

Кассовое исполнение по направлению «Культура» перевыполнено на 36%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 22%, «Экология» — 1%.

«Кроме того, к настоящему времени полное кассовое исполнение зафиксировано по регпроекту „Экспорт продукции АПК“ направления „Международная кооперация и экспорт“. В дополнение, по направлению „Малое и среднее предпринимательство“ фиксируем исполнение на уровне 87%», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил за активную работу председателей профильных региональных комитетов и куратора перечисленных направлений.

Тем не менее, общий уровень кассового исполнения по Псковской области составил 27%, что несколько ниже запланированного результата.

По словам главы региона, низкие показатели обусловлены направлениями «Образование» (отставание от плана почти на 60%), «Здравоохранение» (49%), «Жилье и городская среда» (17%), «Демография» (7%).

Михаил Ведерников подчеркнул, что смотреть только на цифры неправильно, необходимо изучить динамику процесса.

«Так, „Здравоохранению“ удалось уйти с первой строчки антилидеров. В условиях жесткой нехватки ресурсов и времени, специалисты нашли силы, чтобы выйти на положительную динамику. Что касается третьего места, „Жилье и городская среда“, здесь также за две недели отставание сократилось почти в два раза», — отметил глава региона, добавив, что помимо профильного направления куратор, вице-губернатор Василий Осипов, и руководитель региональных проектов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сейчас задействованы в строительстве новой инфекционной больницы, работают над исполнением совместных проектов с Фондом содействия реформированию ЖКХ, помогают другим комитетам в реализации строительных объектов.

Комментируя ситуацию с возведением учреждений системы образования на территории региона, губернатор заметил, что каждая стройка, не только в рамках нацпроектов, является безусловным приоритетом для Псковской области. «Тем не менее, начинают иногда звучать совсем неприемлемые предложения сдавать социальные объекты в ограниченную эксплуатацию. В частности, звучала идея открыть второй этаж великолукского детского садика, а первый оставить закрытым для постоянного нахождения из-за риска возникновения трещин. Я сразу же говорю — мы либо вводим объекты в эксплуатацию, либо не вводим их совсем. Тем более, когда речь идет о детях», — отметил Михаил Ведерников.

В ходе обсуждения вице-губернатор Нинель Салагаева подчеркнула, нынешнее состояние кассового исполнения показывает, что специалисты Комитетов проделали большую работу по сокращению отставания. При этом процент контрактации на настоящий момент составляет порядка 80% от общего объема средств. В настоящее время разыгрываются не только основные аукционы, но и объекты, финансируемые за счет экономии средств, в частности, по региональным проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Дорожная сеть».

В рамках направления «Демография» участники совещания рассмотрели вопрос строительства Социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Руководитель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева отметила, что подрядчик в ближайшее время начнет завозить строительные материалы и технику, к активной фазе проведения работ он планирует приступить с начала следующей недели.

Ситуацию со строительством дошкольных учреждений и школ в рамках направлений «Демография» и «Образование» прокомментировал руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. Он отметил, что в Великих Луках завершена реконструкция одного из корпусов школы № 6. В День знаний обновленное здание примет порядка 450 учеников. С еще одним объектом, школой на улице Заслонова, сложилась сложная ситуация, есть опасения, что сроки по вводу объекта в эксплуатацию в текущем году будут сорваны. В настоящее время по поручению губернатора подготовлено письмо в адрес Министерства просвещения РФ, с предложением перераспределения части финансирования объекта (более 170 млн рублей) на 2021 год.

В рамках строительства детских садов Михаил Ведерников поручил Александру Седунову активизировать работу с подрядными организациями, чтобы к концу текущего года все объекты были введены в эксплуатацию. Губернатор подчеркнул, что переносить финансирование большого количества объектов на следующий год, учитывая позиции региона, попросту недопустимо.

В рамках обсуждения дополнительно были проанализированы успехи в рамках направлений «Экология» и «Здравоохранение» и «Жилье и городская среда». По итогам заседания Михаил Ведерников дал ряд поручений, направленных на ускорение темпов работ по отдельным направлениям и региональным проектам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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