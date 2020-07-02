Общество

Дмитрий Пермяков: Я максимально самостоятелен в своих решениях

«Я максимально самостоятелен в своих решениях», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков. По его словам, голосуя на сессиях гордумы по тому или иному вопросу, он никогда не советуется с лидером регионального отделения партии Львом Шлосбергом.

«Напротив, бывает, что я ставлю его перед фактом, что считаю так, а не иначе. Он вообще не вмешивается в повестку гордумы. Поверьте, у него масса других задач. Он депутат областного Собрания. И как я не советую ему, как голосовать по повестке регионального парламента, так и он мне не советует. И другим депутатам, избранным от «Яблока», таких советов никто не дает. Мы считаем, что, если мы избрали человека, если доверяем ему, было бы правильно давать ему возможность самостоятельно проявить себя, голосуя по совести, может, совершая ошибки, набивая шишки, но получая опыт», - отметил парламентарии.

В этом плане Дмитрий Пермяков полагает, что находится в «уникальной позиции» в отличие от других депутатов гордумы, «зависимых в той или иной степени от фракции, от партии, от какого-то бизнеса».

Также депутат рассказал, что в последнее время к нему начали обращаться некоторые руководители муниципальных предприятий. «Они что-то там мне рассказывают, дают информацию и говорят: «ты можешь поднять это вопрос, ты же независимый. Я не могу, а ты можешь», - сказал Дмитрий Пермяков, добавив, что предложений поднять какой-то вопрос на коммерческой основе к нему не поступало.

«Я не переоцениваю возможности своего единственного голоса, одного из 25. Любое решение может быть принято чисто голосами депутатов от «Единой России», не говоря о том, что у них есть определенные подходы к системной оппозиции. Поэтому не думаю, что кто-то, даже по самому принципиальному вопросу, подойдет ко мне и скажет: «давай мы тебе за это что-то предложим». И слава богу. Не хочу во всем этом участвовать. Мне пришлось бы как-то обращаться в полицию по этому поводу, вероятно. Нет. Я не намерен этого делать, и таких предложений, думаю, никогда не будет», - добавил депутат.

Кроме того, в рамках эфира Дмитрий Пермяков объяснил, почему голосовал против отчета главы администрации Пскова Александра Братчикова и воздержался от принятия отчета главы города Елены Полонской. «Я депутат с октября 2019 года и под ее началом работал примерно половину срока, за который она отчитывалась. И для меня принципиально важный этический момент. Я не знаю, как она справлялась с обязанностями с мая 2019 по октябрь», - пояснил он. При этом Дмитрий Пермяков провел аналогию, когда депутаты районных Собраний Новоржевского и Пустошкинского районов не поддержали отчеты своих «яблочных глав», хотя те реально проработали только с сентября.

«А отчет Александра Братчикова я не поддержал, потому что он отчитывался полностью за свой срок. Да, есть какие-то позитивные изменения в городе, безусловно, но власть всегда надо держать в тонусе, - подчеркнул Дмитрий Пермяков. - Когда я готовился к отчету Александра Братчикова, я через соцсети обратился к избирателям и получил около 30 вопросов, которые я должен был ему задать: грязь, свалки, заборы, ликвидация пешеходных переходов, проект Зеленого театра. И я понял, что мои избиратели, как минимум, оценивают работу администрации не комплиментарно. И в силу этого я как представитель своих избирателей не мог поддержать его отчет».