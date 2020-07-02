Губернатор Ведерников поздравил митрополита Тихона с 62-летием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с Днем рождения.
«Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, митрополит Псковский и Порховский Тихон, наш дорогой Владыка.
Искренне поздравляю одного из самых известных, уважаемых и результативных религиозных деятелей нашей страны, - говорится в поздравлении губернатора в социальных сетях. - Владыка принимает самое деятельное участие во многих проектах: занимается реконструкцией памятников культуры и благотворительностью, обучает и воспитывает молодежь, воплощает масштабные проекты не только в регионе 60, но и по всей стране.
С праздником, дорогой Владыка!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энергии, новых творческих идей и сил для их реализации!
Многая лета!»