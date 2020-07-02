Общество

Губернатор Ведерников поздравил митрополита Тихона с 62-летием

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил митрополита Псковского и Порховского Тихона с Днем рождения.

«Сегодня свой день рождения празднует замечательный человек, митрополит Псковский и Порховский Тихон, наш дорогой Владыка.

Искренне поздравляю одного из самых известных, уважаемых и результативных религиозных деятелей нашей страны, - говорится в поздравлении губернатора в социальных сетях. - Владыка принимает самое деятельное участие во многих проектах: занимается реконструкцией памятников культуры и благотворительностью, обучает и воспитывает молодежь, воплощает масштабные проекты не только в регионе 60, но и по всей стране.

За два года его стараниями культурная и религиозная жизнь Псковской земли вышла на качественно новый уровень, и впереди по-прежнему большие и амбициозные планы

С праздником, дорогой Владыка!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, энергии, новых творческих идей и сил для их реализации!

Многая лета!»