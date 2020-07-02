Общество

Псковские выпускники 3 июля начинают сдавать ЕГЭ

Основной период ЕГЭ начинается в России 3 июля. Сегодня выпускники проверят свои знания по географии, литературе и информатике.

В Псковской области ЕГЭ в этом году сдадут более 2 тысяч человек. В регионе откроются 35 пунктов для проведения испытаний, будут задействованы 339 аудиторий. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в каждой из них смогут одновременно находиться до 9 человек. Выпускников рассадят с соблюдением дистанции, будет проводиться дезинфекция помещений до и после экзамена.

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Напомним, что госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.