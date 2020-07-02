Общество

Каждый второй таксист потерял за время самоизоляции более 50% заработка

93% таксистов в России столкнулись со снижением доходов в период самоизоляции. Такие выводы сделали аналитики Qiwi в исследовании, пишет газета «Известия».

Для 41% респондентов падение доходов составило от 50 до 80% по сравнению с периодом до самоизоляции, а для 17% — свыше 80%. Большинство опрошенных таксистов (70%) продолжили трудиться в период самоизоляции. В то же время коронавирус стал причиной ухода с работы 21% водителей.

Ближе к отмене режима самоизоляции спрос на поездки начал восстанавливаться, отметили опрошенные представители агрегаторов и эксперты. Граждане, которые не хотели появляться в общественном транспорте из-за пандемии, пользовались услугами такси, сказал аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

Вместе со спросом начали расти и цены, преимущественно, в эконом-классе. По подсчетам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василия Карпунина, поездки в такси подорожали на 5-11%, а до конца года они могут прибавить еще 2-6%.