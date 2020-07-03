Общество

В Псковской области проводится конкурс краеведов, работающих с молодежью

Девять заявок поступило на конкурс краеведов, работающих с молодежью в Псковской области. Об этом сообщает Государственный архив региона.

Тематика конкурса — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Свои материалы уже прислали жители Дедовичского района, Пскова и Псковского района, Великих Лук, Порхова и Пыталово. Заявки принимаются до 20 июля включительно. Стать участниками могут педагоги, работники учреждений культуры и краеведы.



Проводится акция по инициативе Российского исторического общества (РИО) в 45 субъектах страны — к ней присоединились еще два региона. Подробно с положением о конкурсе краеведов, работающих с молодежью, можно познакомиться здесь.



Координатор проекта в Псковской области - Валерия Волкова, связаться с нею можно по телефонам (8812)53-56- 85, 8-911-364- 08-82. Анкеты направляйте по адресу: gapo@obladmin.pskov.ru.