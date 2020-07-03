Общество

В Минтруде хотят обязать чиновников соблюдать нормы литературного русского языка

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими, сообщили в пресс-службе ведомства.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений президента Владимира Путина. Глава государства дал их по итогам заседания Совета при президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда, законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиями для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых и знание государственного языка РФ.

В ведомстве уточнили, что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября 2020 года. Также отмечается, что в большинстве фракций Госдумы к новым требованиям отнеслись позитивно.