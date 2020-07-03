Общество

34 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

34 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Псковской области за прошедшие сутки при почти тысяче сделанных тестов. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Обращаю внимание, что число выздоровевших (+45) снова превысило количество заразившихся. Среди активных очагов только +2 случая в Морино. В Псковской области сохраняется положительная тенденция, поэтому сегодня на оперштабе обсудим еще несколько аккуратных и взвешенных шагов по снятию противовирусных ограничений», - написал глава региона.

Всего в Псковской области проведено 46 779 исследований на COVID-19, подтвердились 2969 случаев. За весь период выздоровели 1110 человек, умерли 23.