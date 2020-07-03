Общество

Объявить 1 июля выходным днем предложили в Госдуме

Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к Конституции, в перспективе стоит сделать выходным. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), передает РИА Новости.

«Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад», - сказала Епифанова РИА Новости.

По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции».

Напомним, День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс, этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.

С 25 июня по 1 июля текущего года в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. По результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.