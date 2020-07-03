Общество

Александр Котов: В век больших скоростей растет значимость грамотной организации дорожного движения

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОСД.

«Мы живем в век больших скоростей – поток автомобилей на дорогах и магистралях увеличивается с каждым годом, а значит, растёт значимость грамотной организации дорожного движения, - сказал Александр Котов. - Ведомство проводит большую работу для достижения системных улучшений в сфере безопасности дорожного движения: снижения числа дорожно-транспортных происшествий, уменьшения тяжести их последствий, повышения дисциплинированности автомобилистов, роста доверия между инспекторами ГИБДД и участниками дорожного движения. Помимо исполнения необходимых контрольных функций ГИБДД становится надежным помощником водителей и пешеходов».

Председатель областного Собрания поблагодарил работников и ветеранов региональной Госавтоинспекции за добросовестную службу и ответственное отношение к порученному делу. «Удачи, здоровья и благополучия! С праздником!» - пожелал он.