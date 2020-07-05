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Общество

«Леруа Мерлен Псков»: работа в надежной компании и возможности индивидуального роста

06.07.2020 10:03|ПсковКомментариев: 0

Осенью 2020 года в Пскове открывается первый в городе гипермаркет «Леруа Мерлен», чтобы сделать ремонт и обустройство дома доступнее для жителей города.

Международная компания «Леруа Мерлен» представлена в 13 странах мира сетью из более 460 гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома, дачи и сада. Первый магазин сети в России открылся в 2004 году, и сегодня в стране действуют 104 гипермаркета в 60 городах. На полках «Леруа Мерлен» представлен единый для всех магазинов ассортимент из более 35 тысяч товаров, еще до 80 тысяч наименований доступны для заказа онлайн.

С открытия первого в стране гипермаркета в 2004 году компания непрерывно расширяет сеть и выстраивает новые каналы продаж, но период особенно бурного роста начался в 2014 году. С этого времени количество новых гипермаркетов увеличивается ежегодно, и в 2019-м достигло 15 магазинов в год. В связи с этим штат персонала вырос почти втрое — с 11 тысяч до более 30 тысяч сотрудников. О том, как создается сплоченная команда в условиях бурного роста и каковы преимущества работы в компании для псковичей, рассказывает Наталья Лалетина, руководитель HR «Леруа Мерлен Псков».

Сколько новых рабочих мест компания создает в Пскове?

В новом магазине «Леруа Мерлен» площадью свыше 8 тысяч квадратных метров предусмотрено 185 рабочих мест. Сегодня в готовящемся к открытию гипермаркете уже создан коллектив из почти 55 сотрудников. В преддверии открытия они проходят стажировку в магазинах Санкт-Петербурга. Однако рабочие места еще не исчерпаны: в «Леруа Мерлен Псков» ждут жителей Пскова и области на позиции специалистов склада, продавцов-консультантов, кассиров-консультантов. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном карьерном сайте сети: rabota.leroymerlin.ru, там же можно узнать в деталях о том, чем специалисты будут заниматься на своем рабочем месте.

Кто он — идеальный кандидат?

Опыт работы в ритейле будет несомненным плюсом для кандидатов, но его отсутствие не станет препятствием для трудоустройства. Двери компании открыты для всех — от молодых талантов, выпускников вузов и колледжей до опытных экспертов. У службы персонала «Леруа Мерлен» особый подход к выбору кандидатов. Главный критерий отбора — личные качества: желание работать, развиваться и учиться новому, настроенность на общение с людьми. Для тех, кто демонстрирует эти качества при первом знакомстве, выстроена система интеграции и адаптации к работе. Первые стадии новые сотрудники проходят под руководством начальника сектора и индивидуального наставника. Интеграция занимает три месяца, затем сотрудник переходит на следующий этап — индивидуального развития, которое культивируется в компании на уровне принципа.

Какие существуют возможности для развития?

Оценка личных качеств недаром ставится во главу угла при выборе кандидатов — компания стремится привлечь людей, готовых строить карьеру.

Нет никаких препятствий тому, чтобы сотрудник, начавший путь с позиции консультанта, стал управленцем. Более того, компания стимулирует подобное развитие самыми разными способами. Рост участников команды — один из критериев работы руководителя. Менеджеры предлагают участникам возможности для горизонтального и вертикального роста.

Горизонтальный рост — приобретение новых компетенций и превращение в эксперта по своим товарным категориям. Вертикальный рост — переход на позицию менеджера, затем внутренние «карьерные лифты» — школа менеджеров, бизнес-игры и, как результат, переход к статусу руководителя высокого уровня.

Чтобы понять, к какому виду роста склонен сотрудник, в «Леруа Мерлен» для каждого новичка создается план индивидуального развития, в написании которого участвует он сам. План помогает очертить видение будущего в компании, выявить склонности и выстроить траекторию роста.

Чтобы преодолеть психологические барьеры, нередко мешающие развитию, руководители предлагают членам команды поучаствовать в проектах, выходящих за рамки текущих обязанностей. Таким проектом, к примеру, может быть переезд в другой город для участия в открытии нового магазина или деятельность в одной из рабочих групп по внедрению инноваций в своем магазине.

Проектная работа — один из лучших способов получить опыт организации бизнес-процессов с нуля и посмотреть на развитие карьеры под новым углом. Проекты предоставляют возможность сделать нечто такое, чего сотрудник никогда не делал, и даже претворить в жизнь собственную идею.

При этом у каждого есть право на ошибку и на получение в любой момент помощи от коллег из любого подразделения. Благодаря возможности браться за что-то новое, большинство сотрудников «Леруа Мерлен» действительно вовлечены, мотивированы и не боятся проявлять инициативу.

Подход приносит свои плоды: в «Леруа Мерлен» большой процент продвижений линейных сотрудников на позиции руководителей секторов и менеджеров отделов. Около 90% современных руководителей выросли «изнутри», среди них почти 100% директоров.

Быть частью общего бизнеса и влиять на условия труда

Принцип инициативы и самостоятельности выходит далеко за рамки индивидуального развития. Он заложен в основу корпоративной культуры «Леруа Мерлен». Самостоятельность и общность отражены в большинстве внутренних ценностей: «вместе работать», «вместе развиваться», «вместе строить будущее», «вместе делать компанию лучше» и других.

На практике эти ценности означают, что каждый ощущает себя частью общего бизнеса. Осознание собственного вклада побуждает сотрудников проявлять креативность, предлагать свои идеи по улучшению компании.

Максимальной эффективности в продвижении этих идей способствует еще один принцип корпоративной культуры. Общение в духе партнерства выстроено на всех уровнях, и это значит, что двери кабинета любого руководителя всегда в прямом смысле открыты.

Каждый может обратиться к руководителю напрямую и обсудить с ним свои идеи. А там, где между разными магазинами налажено тесное взаимодействие, у сотрудников есть возможность выносить предложения на обсуждение всего региона.

Команде предоставлена самостоятельность в выборе самых разных решений — от состава социального пакета до организации в магазине спортивного зала и реализации собственных волонтерских программ. После обсуждения на уровне магазина идеи попадают в центральный офис, где принимаются решения о финансировании проектов.

Из партнерских отношений, возможности получить совет и практическую помощь на любом уровне, реализовать свои предложения складываются комфортные условия труда.

Оплата труда и другие преимущества

Работа в крупной международной компании престижна и надежна: с 2016 года «Леруа Мерлен» ежегодно входит в число лучших работодателей России.

Помимо уникальной дружеской атмосферы, общих ценностей и комфортных условий труда компания предлагает конкурентоспособную белую зарплату, развитый социальный пакет, корпоративный транспорт для доставки сотрудников на работу, страхование здоровья и жизни, возможность заниматься спортом и следить за своим здоровьем и здоровьем близких людей.

В компании есть система премирования, которая также ориентирована на развитие сотрудников. Предусмотрена коллективная премия, зависящая от финансовых результатов магазина, в дополнение к ней есть премия на уровне компании.

Все сотрудники «Леруа Мерлен», проработавшие в компании определенный срок, получают право стать акционерами. На сегодняшний день 85% сотрудников, включая линейные позиции, владеют акциями «Леруа Мерлен», что, на наш взгляд, добавляет коллективу сплоченности в стремлении развивать компанию.

Теги: #строительство #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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