Общество

Многодетная мать получила квартиру в Острове после вмешательства прокуратуры

В Островском районе прокуратура добилась предоставления жилья многодетной семье, чей дом был признан непригодным для проживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В ходе проверки установлено, что на основании заключения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда района в августе 2019 года дом №97 по улице Освобождения, в котором проживала женщина, воспитывающая трех несовершеннолетних детей, был признан непригодным для проживания.

Семья в марте 2020 года признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и включена в льготную очередь. Однако жилье своевременно не получила.

В этой связи в адрес главы Островского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, жилищные права многодетной семьи восстановлены, женщина с детьми получила благоустроенную квартиру по договору социального найма.