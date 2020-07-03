Общество

Осужденный себежской колонии участвует в конкурсе «Гимн России понятными словами»

Осужденный ИК-6 принимает участие во Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами», который проводит Академия инновационного образования и развития. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Основная цель конкурса – научить понимать символику РФ как необходимое условие формирования патриотизма юных граждан страны. Свое участие в конкурсе осужденный реализовал посредством записи видеоролика, в котором подробно объяснил, что значит слово «Отечество», так часто употребляемое в Гимне России», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Свою работу в номинации «Видео с объяснением слова» осужденный оформил по заявке, которую направил организатору. В скором времени судейской коллегии предстоит дать оценку представленным на конкурс работам по нескольким критериям: доступность объяснения, достоверность, а также оригинальность и творческое исполнение.

По словам осужденного, записавшего видеоролик, каждый человек должен быть патриотом своей страны, непременно знать ее Гимн и четко понимать каждое слово, звучащее в нем.