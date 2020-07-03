Общество

Более 80% обращений по изменению кадастровой стоимости рассмотрены в пользу псковичей

Более 80% обращений по изменению кадастровой стоимости рассмотрены в пользу псковичей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росреестра по Псковской области.

Как напомнили в ведомстве, 18 марта 2020 вступили в силу изменения в федеральный закон от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и с этих пор заинтересованные лица могут пересмотреть кадастровую стоимость в любое время, до внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) новых результатов оценки. Ранее действовал ограничительный срок - не позднее 5 лет с даты внесения в ЕГРН оспариваемых результатов кадастровой оценки. Также при подаче заявления о пересмотре кадастровой стоимости теперь нет необходимости заверять копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект недвижимости у нотариуса.

В настоящий момент на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о совершенствовании государственной кадастровой оценки. Важным новшеством законопроекта является новый и более совершенный механизм пересмотра результатов государственной кадастровой оценки в случае снижения цен на рынке недвижимости.

За январь-июнь 2020 года комиссия по пересмотру кадастровой стоимости, действующая при управлении, рассмотрела 98 заявлений в отношении 417 объектов недвижимости. Доля решений, принятых комиссией в пользу заявителей, составила почти 85% (за тот же период 2019-го – 84%).

Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в комиссии составляла 1040,8 млн рублей, после – 364,5 тыс. рублей, что свидетельствует о ее снижении на 65%.

Заинтересованные лица могут обратиться в такие комиссии, если у них есть документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости либо для уточнения кадастровой стоимости с использованием рыночной оценки, а также направить обращение в суд.

Росреестр организует работу комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, определенной в порядке, действовавшем до 1 января 2017 года. При этом ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости.

До 1 января 2017 года кадастровую стоимость объектов недвижимости определяли независимые оценщики, а утверждали региональные и местные органы власти. С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О государственной кадастровой оценке», в соответствии с которым государственная кадастровая оценка недвижимости проводится региональными властями через подведомственные им государственные бюджетные учреждения.

Для оспаривания кадастровой стоимости заинтересованные лица могут обратиться в комиссию в случае ее создания в субъекте РФ или в суд. Для обращения в суд предварительное обращение в комиссию не является обязательным.