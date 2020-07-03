Общество

Герман Греф рассказал о своих школьных годах и объяснил, почему не верит в онлайн-образование

Фото: tass.ru

Герман Греф признался, что в школе был хулиганом и срывал уроки. Об этом глава Сбербанка России рассказал журналисту Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса».

Будущий глава крупнейшей финансовой организации России учился в небольшом казахском городке на берегу Иртыша. По его словам, в школе преподавали очень сильные учителя, в том числе высланные в Казахстан из Ленинграда. Лучше всего было поставлено обучение естественным наукам, а вот гуманитарные предметы «хромали», особенно история: педагога по этому курсу ученики, говоря современным языком, «троллили» за любовь к муштре и бездумному заучиванию. Герман Греф отметил, что позже ему пришлось переоткрывать для себя историю, во многом благодаря книгам Бориса Акунина. Несмотря на это, в школе глава Сбербанка РФ был «хорошистом».

В беседе с журналистом Герман Греф отметил, что школьников во все времена не устраивают форматы преподавания. Однако у современных учащихся действительно есть масса поводов для недовольства: по мнению главы Сбербанка, нынешняя школа не дает ответа на целый ряд вопросов.

«Модель обучения устарела, - считает Герман Греф. - Раньше учитель был единственным носителем знания, а учебник — источником, откуда можно было это знание почерпнуть. Выучи параграф, ответь правильно учителю — и получишь хорошую отметку. Все! От школы большего не требовалось. А сегодня источники информации очень диверсифицированы. К сожалению, среди них много фейковых. И форма подачи настолько разнообразна, что конкурировать обычному учебнику становится невозможно».

Глава Сбербанка рассказал, что в течение последних десяти лет пристально занимается проблемами школьного образования. Его поиски привели к пониманию того, что универсальной формулы для успешного обмена знаниями не существует. Скорее, проблема не в необходимости выработки неких стандартов обучения, а в достижении баланса между теорией и практикой.

Кроме того, образование, по мысли Германа Грефа, должно способствовать формированию так называемых «мягких навыков» - социальных, благодаря которым люди коммуницируют в обществе, когнитивных, которые определяют состоятельность мыслительного процесса. Третья группа - эмоциональные навыки, умение управлять собой, понимать эмоции — свои и другого человека, чтобы достигать успеха в общении.

С точки зрения главы Сбербанка, для развития всех этих навыков, необходимых современному человеку, образование XXI века должно носить предельно персонализированный характер.

«Лучшее образование, которое только можно получить, — очное, даже домашнее образование. Когда за тобой ходит гувернер и целыми днями учит, - объясняет Герман Греф. - Конечно, такая модель невозможна в обществе в целом. Стало понятно, что нужно подумать над использованием современных технологий, чтобы персонализировать такую модель образования и приблизить ее к человеку. Это возможно сделать только с помощью технологий».

Результатом этих размышлений стала московская «Хорошкола» - проект, который финансировала семья Германа Грефа и несколько таких же увлеченных соинвесторов, убежденных в том, что образование критически важно для развития страны. В «Хорошколе» нет оценок в классическом понимании, несмотря на это, ученики выходят на соблюдение федерально-государственного образовательного стандарта и сдачу экзаменов. В школе создана по-настоящему творческая среда и возможности для разностороннего развития личности, учитываются личностные и возрастные особенности развития детей, формируется самостоятельный стиль мышления, обучение ведется по персонализированному образовательному маршруту, уровень знаний контролируется путем применения платформенных технологий.

При этом современные технологии в «Хорошколе», конечно же, используются, но самоцелью не являются. «Я не верю в онлайн-образование, - признается Герман Греф. - При нынешнем уровне развития технологий — сделаю такую оговорку — онлайн не сможет заменить очную форму. Когда-нибудь, в отдаленной перспективе, но сегодня это не работает даже в высшей школе... Технологии критически важны, но это еще не все. Ключевая задача, которую ставим перед собой в «Хорошколе» и цифровой платформе, — сочетание знаний и навыков. Второе закрепляет первое. Знания не выветрятся лишь в случае, если превратились в навыки».

Заметим, что дети Германа Грефа учатся именно в «Хорошколе». Как в случае с любыми другими учениками, без сложностей не обходится. «У нас в семье была проблема, когда дети первую четверть отучились на платформе, - привел пример глава Сбербанка. - Нашей дочери казалось, что она все сдает и у нее нет долгов, а потом выяснилось, что 75 процентов программы не подтверждены. Вот и просидела каникулы в досдаче микротем, пока платформа не сказала: хорошо, отдыхай. Это было лишь раз, но урок запомнился. Платформу уговорить нельзя. Она видит твою траекторию, контролирует качество знаний».

Плюсом обучения с применением платформенных технологий, по словам Германа Грефа, является и цифровая гигиена - возможность отслеживать степень погруженности детей в социальные сети, онлайн-игры и минимизировать нагрузки Сети на ребенка.