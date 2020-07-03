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Общество

Нового прокурора Псковской области Ивана Грибова представят 7 июля

03.07.2020 11:39|ПсковКомментариев: 0

7 июля в прокуратуре Псковской области состоится представление нового прокурора региона Ивана Грибова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мероприятии предполагается участие начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Западном федеральном округе Нелли Солнышкиной, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, главного федерального инспектора по Псковской области Андрея Калинина, руководителей правоохранительных и судебных органов региона, сотрудников органов прокуратуры, других приглашенных.

Напомним, государственный советник юстиции 3 класса Иван Грибов назначен на должность прокурора Псковской области указом президента Российской Федерации от 30 июня 2020 года.

Иван Грибов родился в 1975 году в Республике Марий-Эл. Имеет высшее юридическое образование, кандидат юридических наук.

По окончании обучения в 1997 году в Саратовской государственной академии права в органах прокуратуры Пензенской области занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Первомайского района города Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Мокшанского района, прокурора Башмаковского, Пензенского районов, заместителя прокурора Пензенской области.

С января 2018 года – первый заместитель прокурора Удмуртской Республики.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу».

Теги: #прокуратура псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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