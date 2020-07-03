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Общество

Михаил Ведерников: Результаты работы ГИБДД заслуживают благодарности и уважения

03.07.2020 12:23|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Уважаемые сотрудники и ветераны управления ГИБДД! От всей души поздравляю вас с 84-й годовщиной со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел РФ! Пройдя большой путь становления, сегодня служба ГИБДД России выполняет важные задачи по обеспечению безопасности дорожного движения, которые имеют принципиальное значение для социально-экономического развития Псковской области и всей страны. Из года в год в регионе улучшается состояние дорожного фонда, и, следовательно, растёт интенсивность и скорость дорожного движения, увеличивается количество автомобилей. Несмотря на это, вам удаётся контролировать ситуацию и добиваться сокращения числа происшествий на дорогах. Этот результат вашей работы заслуживает благодарности и уважения», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона выразил уверенность, что и впредь сотрудники ГИБДД будут делать все возможное, чтобы жители и гости Псковской области чувствовали себя в безопасности на дорогах.

«В этот праздничный день выражаю руководству, сотрудникам, ветеранам Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области искреннюю благодарность за добросовестный труд и верность избранному делу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашем нелёгком труде!» - говорится в поздравлении.

Теги: #ГИБДД #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
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