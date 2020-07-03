Общество

Первые офицерские погоны вручили сестрам-близнецам в Пскове

Состоялась церемония вручения первых офицерских званий сестрам-близнецам Марии и Дарье Фокиным, работающим следователями в территориальных следственных отделах Псковской области. Для участия в мероприятии были приглашены родители юных офицеров, их первые наставники и руководители подразделений, в которых они сейчас работают, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

В торжественной обстановке руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня вручил молодым следователям офицерские погоны, поздравив с этим важным событием и пожелал им профессионального роста и счастья в личной жизни.

В завершении мероприятия Петр Крупеня поблагодарил родителей девушек за достойное воспитание дочерей, а также отметил роль преподавателей университета, которые подготовили их и сыграли решающую роль в выборе профессии.