Общество

Определены победители конкурса на звание лучшего учителя Псковской области

В Псковской области определены победители регионального конкурса на звание лучшего учителя в 2020 году. За высокие достижения в педагогической деятельности отмечены все 17 педагогов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На итоговом заседании конкурсной и общественной экспертной комиссий был составлен рейтинг победителей.

В первую четверку лучших педагогов вошли: учитель физики и математики Бежаницкой средней школы Дмитрий Спиридонов, учитель истории и обществознания средней школы №2 города Пскова Елена Синева, учитель английского языка Дедовичской школы №2 Ирина Егорова и учитель биологии и экологии средней школы №13 города Великие Луки Татьяна Бовдуй. Им будет выплачена федеральная премия в размере 200 тыс. рублей.

Еще 6 педагогов получат региональную премию в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, 7 учителям региона будет выплачена дополнительная региональная премия — 25 тыс. рублей.

В этом году конкурс проходил в уникальных условиях, что связано с организацией образовательного процесса в дистанционном режиме, отметил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Вместе с тем председатель общественной экспертной комиссии конкурса, председатель президиума обкома профсоюза работников образования и науки Псковской области Наталья Горбачева обозначила, что, несмотря на нестандартный формат проведения мероприятия и работы комиссии, требования к ним остались четкими.

Отметим, что в этом году наибольшее количество заявок на участие в конкурсе поступило от педагогов Пскова. Своих претендентов представили также Порховский, Дедовичский, Бежаницкий, Палкинский, Плюсский, Опочецкий, Островский районы и Великие Луки. Более 75% учителей — из городских школ, остальная часть — сельских. Пять педагогов принимали участие в конкурсе уже во второй раз.

Среди участников отмечены учителя по истории и обществознанию, русскому языку и литературе, биологии и экологии, физике математике, иностранному языку и физической культуре, а также учителя начальных классов. Практически все они имеют высшую квалификационную категорию.

Напомним, конкурс на звание лучшего учителя Псковской области проводится с 2006 года и является одним из направлений национального проекта «Образование». За это время в нем приняли участие 760 педагогов, 222 из них стали абсолютными победителями. На премии лучшим учителям за это время из федерального бюджета было выделено свыше 26 млн рублей. Кроме того, с 2010 года на премии учителей было потрачено более 14 млн рублей из средств областного бюджета.