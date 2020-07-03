Общество

Питание в Залитской школе отдадут на аутсорсинг

Питание в Залитской школе отдадут на аутсорсинг. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

По ее словам, в Псковском районе большое внимание уделяется реализации указа президента страны Владимира Путина об обязательном бесплатном питании младшеклассников. «В связи с этим мы уделили в этом году много внимания косметическому ремонту и оснащению пищеблоков школ. В этом плане ситуация у нас хорошая. Пищеблоки у нас есть во всех школах, кроме одной уникальной — на острове Залита», - сказала глава Псковского района.

В этой небольшой школе вопрос по организации питания школьников будет решен путем передачи на аутсорсинг.

«Поэтому питание будет организовано абсолютно везде», - резюмировала Наталья Федорова.