Общество

Александр Котов призвал уважительно относиться к каждому мнению по поправкам в Конституцию

Уважительно относиться к любому мнению в обществе – и тех, кто поддержал поправки в Конституцию, и тех, кто проголосовал против, призвал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Есть большинство, которое приняло такое решение, есть несогласные, которые находятся в меньшинстве, но это не значит, что большинство должно сейчас всемерно оказывать давление и действовать с позиции силы. Нельзя не обращать внимания на тех, кто не поддерживает поправки, нужно уважительно относится к любому мнению», - подчеркнул он.

Гость студии отметил, что дискуссия даже может приобрести эмоциональный характер, но взаимные оскорбления в любом случае недопустимы.

«Я стою на позиции, что нужно уважать мнение всех. И нам нужно относиться уважительно к тем, кто проголосовал против поправок. Но такое же уважительное отношение хочется видеть и с их стороны. Вместо этого мы видим навешивание ярлыков, прямые оскорбления в соцсетях, в том числе и в адрес избранного президента страны», - отметил Александр Котов.

По его мнению, если стороны научаться слушать других и вести диалог с оппонентами на основе взаимного уважения, то «это будет очень большой шаг вперед».