Общество

В Псковской области ожидается продолжение роста смертности от коронавируса

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ожидает продолжения роста смертности от коронавируса в ближайшее время. Об этом он сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Две недели назад мы прошли пик заболевания, когда был зафиксирован ряд летальных исходов. До сих пор приходят заключения патологоанатомов. Я ранее говорил, что заключения формируются до трех недель, поэтому мы ожидаем продолжения роста смертности. Люди фактически умерли 2-3 недели назад, а информацию о причинах их смерти мы получим через несколько дней», - пояснил он.