Общество

С 4 июля в Псковской области начнется перевод коечного фонда в штатный режим

С 4 июля в Псковской области начнется постепенный перевод части коечного фонда в штатный режим. Об этом сообщил на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, динамика по коронавирусу в регионе продолжает снижаться. Свободной остается 741 койка. «Такая ситуация сохраняется уже продолжительное время, поэтому после консультаций с Минздравом начнем последовательный перевод части коек обратно в штатный режим», - сказал губернатор.

«Это важно. Таким образом, мы высвободим и коечный фонд, и переведем в плановый режим работы часть медиков», - заключил он.