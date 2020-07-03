Общество

Детские лагеря и санатории Псковской области откроются с 15 июля

Губернатор Михаил Ведерников подтвердил, что оздоровительная кампания в детских лагерях и санаториях Псковской области начнется с 15 июля. Об этом он сообщил на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Мы говорили о возможности запустить оздоровительную кампанию в лагерях с 15 июля. Считаю, это сделать можно. И федеральный Роспотребнадзор разработал алгоритм, в котором могут открыться детские лагеря, санатории, и это будет безопасно», - сказал губернатор.

«На организацию работы, продажу путевок, подготовку медсправок тоже нужно время. Поэтому предлагаю рассмотреть этот вопрос сегодня, принять решение и внести изменения в указ, прописав возможность работы для эих отраслей с 15 июля, чтобы все понимали, что с этого числа это точно можно будет сделать», - отметил он.

При этом губернатор высказал мнение, что у местных жителей в рамках оздоровительной кампании требовать тест на коронавирус нет необходимости. «А у тех, кто к нам приезжает из други регионов, целесообразно, чтобы была справка и чтобы ее действие было не более 72 часов, чтобы мы понимали, что человек не привозит к нам никакой инфекции», - уточнил Михаил Ведерников.