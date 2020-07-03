Общество

Снять ограничения на прогулки детей планируется в Псковской области в ближайшее время

На заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор Михаил Ведерников анонсировал смягчение ряда ограничений в псковском регионе.

Так, по его словам, планируется в ближайшее время снять ограничения на прогулки, в том числе несовершеннолетних. При этом использование детских площадок, скамеек и спортивных сооружений будет по-прежнему под запретом. Сигнальные ленты рекомендовано в муниципальных образованиях пока не снимать.

В разряд рекомендательных мер предлагается сохранить временной регламент для посещения магазинов пожилыми людьми. «Мера была хорошая, действенная, люди ею пользовались, и считаю целесообразным оставить ее в качестве рекомендательной меры», - заметил губернатор.

В религиозных организациях, где есть возможность соблюдать социальную дистанцию, Михаил Ведерников предложил разрешить проведение службы в помещении. Речь идет о больших храмах, в остальных же службы будут продолжаться на прихрамовых территориях.

Об открытии соляриев, детских учреждений, бассейнов и точек общепита, по мнению губернатора, говорить пока рано.