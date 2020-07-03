Общество

Более тысячи человек в Псковской области заразились COVID-19 в семье и быту

1056 человек в Псковской области заразились коронавирусом в семье и быту. Об этом сообщил на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

В общей сложности инфицированы 2969 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 452, что равняется российскому показателю — 450,4.

На 2 июля в Пскове выявлен 871 случай заражения коронавирусом, в Великих Луках - 564. На этой неделе подтверждены 228 случаев коронавируса — в среднем 53 в день, уточнил Александр Нестерук.

144 случая коронавируса «завезено» в Псковскую область из других регионов, 369 человек заразились в медучреждениях, 1056 — в семье и быту, 376 инфицированы на предприятиях и в офисах.

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 60 человек из 1814 обследованных.