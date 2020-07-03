Общество

12 очагов коронавируса в Псковской области сняты с контроля - Александр Нестерук

12 очагов коронавируса в Псковской области сняты с контроля. Об этом сообщил на заседании областного оперштаба по борьбе с COVID-19 руководитель Территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

По его словам, за весь период в регионе было зафиксировано 16 очагов, где произошли вспышки коронавируса, пострадали 453 человека. «12 снято с контроля. Продолжаем держать на контроле 4 очага», - доложил руководитель ведомства, перечислив в их числе Моринский психоневрологический диспансер, Великолукский мясокомбинат, Псковскую областную психиатрическую больницу №1 и предприятие ООО «Йура Корпорейшн РУС».

Всего за весь период под наблюдением по коронавирусу на территории Псковской области находилось 17 114 человек.