Общество

На избирательные участки Псковской области 1 июля направили 2938 наблюдателей

В общероссийский день голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, на 615 избирательных участков в Псковской области было направлено 2938 наблюдателей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Общественной палаты региона, член рабочей группы по подготовке общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в главный документ страны Анатолий Мультах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Псковской нарушений не выявлено. Также не зафиксировано ни одного провокационного поступка, не было и противозаконных действий. В начале дня рабочая группа Общественной палаты убедилась в готовности общественных наблюдателей к работе на участках.

Кроме того, Анатолий Мультах указал, что в дни проведения голосования, в период с 25 июня по 1 июля, в Общественную палату поступило 150 сообщений от наблюдателей. Они носили информационного-организационный характер. На «горячую линию» Общественной палаты от граждан поступило 17 звонков, которые были связаны с информированием.

1 июля рабочая группа приняла участие в брифинге информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, на котором представила промежуточные итоги организации и проведения общественного наблюдения. По окончании голосования наблюдатели отчитались о работе УИКов и приступили к сбору золотых стандартов. На этом корпус наблюдателей завершил работу.