Общество

Псковские власти возьмут на контроль трудоустройство выпускников-2020

Власти Псковской области возьмут на контроль вопрос трудоустройства выпускников, окончивших вузы и ссузы в этом году. Такое поручение дал на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 губернатор Михаил Ведерников по итогам доклада председателя регионального комитета по труду и занятости Псковской области Сергея Аржаникова.

По его словам, в этом году в псковском регионе диплом об окончании образования получают 3523 выпускника. 940 из них будут призваны в армию. На рынок труда выходят 1902 выпускника. 290 выпускников на данный момент не обеспечены рабочими местами (130 выпускников ссузов и 160 — вузов). В центр занятости обратились всего 3 выпускника.

Из 7 тысяч имеющихся вакансий около 800 не требуют стажа, поэтому возможность предложить выпускникам работу имеется. Проблема, по словам Сергея Аржаникова, заключается в том, что далеко не везде, где проживают выпускники, имеются эти вакансии.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что практически во всех учреждениях образования региона есть центры трудоустройства выпускников и индивидуальный план по их сопровождению. «Ситуация по трудоустройству является одной из важных, и мы работаем по ней ежедневно», - доложил он.

Губернатор Михаил Ведерников поблагодарил профильные подразделения за работу по трудоустройству выпускников, однако назвал процент не трудоустроенных все равно достаточно высоким. «И с этим надо работать. Нам надо вместе подумать, как скорректировать эту работу, чтобы максимальное количество выпускников оставались работать в Псковской области с учетом новых предприятий и инвесторов, которые к нам заходят, - добавил глава региона. - Нам важно, чтобы ребята, заканчивая вузы и ссузы, имели возможность вернуться в свой район и знали, что им там дадут рабочее место с перспективой роста».