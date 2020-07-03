Общество

«Наливайки» могут стать темой парламентского часа на осенней сессии псковского заксобрания

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассчитывает, что принятые на последней сессии регионального парламента ограничения по площади заведений, в которых возможна продажа алкоголя, помогут решить проблему так называемых «наливаек». Об этом он сообщил сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Закон вступил в силу, теперь нам нужно посмотреть, как будут исполняться его нормы. Мы уже договорились с депутатами Псковского областного Собрания, что в рамках контрольных полномочий мы обязательно через некоторое время к этому вопросу вернемся», - добавил гость студии.

По его словам, на развитие ситуации можно будет посмотреть через 2-3 месяца. «Скорее всего, этот вопрос мы рассмотрим в рамках парламентского часа. Послушаем органы исполнительной власти, которые за это отвечают, выскажем свою позицию, естественно, предварительно пообщавшись с гражданами. Думаю, к нам будет поступать обратная связь по этой теме от наших избирателей, и мы обязательно на нее отреагируем», - поделился Александр Котов.

Он подчеркнул, что не является сторонником радикальных мер и полных запретов. «У нас есть такие заведения, которые предоставляют цивилизованные услуги общественного питания, в том числе и со спиртными напитками. Поэтому мы пошли по пути ограничения до 40 квадратных метров. Очень надеюсь, что мы на правильном пути», - заключил Александр Котов.