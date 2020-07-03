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Общество

«Наливайки» могут стать темой парламентского часа на осенней сессии псковского заксобрания

03.07.2020 16:47|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассчитывает, что принятые на последней сессии регионального парламента ограничения по площади заведений, в которых возможна продажа алкоголя, помогут решить проблему так называемых «наливаек». Об этом он сообщил сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Закон вступил в силу, теперь нам нужно посмотреть, как будут исполняться его нормы. Мы уже договорились с депутатами Псковского областного Собрания, что в рамках контрольных полномочий мы обязательно через некоторое время к этому вопросу вернемся», - добавил гость студии.

По его словам, на развитие ситуации можно будет посмотреть через 2-3 месяца. «Скорее всего, этот вопрос мы рассмотрим в рамках парламентского часа. Послушаем органы исполнительной власти, которые за это отвечают, выскажем свою позицию, естественно, предварительно пообщавшись с гражданами. Думаю, к нам будет поступать обратная связь по этой теме от наших избирателей, и мы обязательно на нее отреагируем», - поделился Александр Котов.

Он подчеркнул, что не является сторонником радикальных мер и полных запретов. «У нас есть такие заведения, которые предоставляют цивилизованные услуги общественного питания, в том числе и со спиртными напитками. Поэтому мы пошли по пути ограничения до 40 квадратных метров. Очень надеюсь, что мы на правильном пути», - заключил Александр Котов.

Теги: #эхо москвы в пскове #наливайки #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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