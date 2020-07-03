Общество

Около 2 тысяч пассажиров воспользовались услугами псковского аэропорта за 10 дней июня

С момента возобновления авиарейсов по маршрутам Псков — Москва и Псков — Сочи, а также открытия новых маршрутов Псков — Калининград и Псков — Анапа, с 20 июня, услугами международного аэропорта Псков имени Княгини Ольги воспользовались около 2 тысяч пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, 20 июня вновь начали летать самолеты авиакомпании «Азимут» из Сочи в Псков и обратно. Рейс осуществляется дважды в неделю, по субботам и вторникам. Этот же авиаперевозчик 4 раза в неделю выполняет полеты в Москву.

Напомним, курсирование самолетов по указанным маршрутам было прервано в середине апреля в связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки в столице страны и Псковском регионе было принято решение о возобновлении рейсов при условии обязательного соблюдения мер индивидуальной защиты: ношения масок и перчаток, прохождения термометрии.

23 июня авиакомпания «РусЛайн» начала полеты по двум новым маршрутам. В Анапу и Калининград борт отправляется дважды в неделю — по вторникам и субботам.

С 1 июля в Псковской области решением оперативного штаба по COVID-19 сняты ограничительные меры для прибывающих граждан из других регионов России: отменен обязательный 14-дневный карантин. Аналогичные решения приняты в Калининградской области и Краснодарском крае.