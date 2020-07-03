Общество

В сентябре региональный парламент надеется вернуться в обычный режим работы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов рассчитывает, что региональное заксобрание после коротких парламентских каникул сможет вернуться к привычному формату работы. Об этом он сообщил сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«В связи с условиями угрозы распространения коронавируса мы были вынуждены провести несколько заседаний в формате видеоконференцсвязи, но я хочу, чтобы мы как можно скорее вернулись к живым дискуссиям, чтобы все депутаты собирались в одном зале, и мы, глядя друг другу в глаза, обсуждали те законопроекты, над которыми работаем», - сказал он.

Спикер регионального парламента уточнил, что обязательно будет проводиться и так называемый парламентский час, на котором депутаты заслушивают доклады и выступления по самым актуальным проблемам. Александр Котов подчеркнул, что считает такой формат очень эффективным.

«Мы сейчас проведем короткую заключительную сессию, и, я думаю, что в сентябре мы уже сможем вернуться к проведению заседаний в обычном режиме», - заключил гость студии.