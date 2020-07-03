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Общество

«Акценты» Донецкого: Степашин в роли волшебника, сексуальная политизация и бронзовый Савва

03.07.2020 17:04|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Прилетит вдруг волшебник». Псковщину посетил экс-премьер Сергей Степашин.
С Думой о сексе. Обстановка в Псковской городской Думе заметно политизировалась.
Мужик с посохом. Реставратор Савва Ямщиков вернется в Псков отлитым в бронзе.

Тема недели, вне всяких сомнений, - голосование по поправкам в Конституцию, или полный и окончательный обнуляж сроков президента, то есть получение Путиным возможности править до 2037 года. Акцентирую внимание на слове «возможность»: человек предполагает, а Господь располагает, тем более, Бог у нас теперь тоже значится в основном документе. Кто знает, что он там задумал по итогам плебисцита у себя на небесах?

Это я так шучу, а если говорить всерьез, то в среду, как ни крути, произошло главное политическое событие года, и завершилось оно для власти поистине триумфально. Во всяком случае, именно так выглядит конечный результат. Высокая 65% явка, 78% - «за», и все это на фоне коронавирусной пандемии, вроде как уронившей рейтинги власти.

Ан нет, на выходе картинка вышла благостная. Это в Америке Трамп под вопросом, а у нас вопросов нет. Пресловутый «глубинный народ» снова поддержал правящий режим. Расколотая надвое оппозиция опять обкакалась. Устойчивость путинской модели вновь недооценили. Под двадцатилетием державного ВВП можно подвести большую жирную черту, и жить дальше. Может, ради этой символической черты все и было задумано?

В далекий 2037-ой даже и всматриваться не хочется. Сколько воды еще утечет? Да и 2020-ый с чудовищной наглядностью показал, насколько в этом мире все хрупко и непредсказуемо. Вдруг является на свет божий смертоносная микроскопическая бяка, и весь мир сначала садится на карантин, рушащий судьбы и целые экономики, а потом стоит на ушах, бьет витрины и валит памятники. Белые люди целуют ботинки неграм. Кто бы шесть месяцев назад мог предсказать нечто подобное? Мы понятия не имеем, что случится нынешней осенью. Или даже – через месяц. Поэтому, нет никакого смысла гадать на кофейной гуще. Тем более, когда кофе у тебя растворимый.

А вот всматриваться в строительные перспективы смысл имеется. Строительство – одна из самых наименее пострадавших в коронакризис отраслей экономики. На этой неделе, а именно во вторник, Псковскую область с рабочим визитом посетили два значительных лица - бывший премьер-министр, а ныне председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин.

Гости провели совещание с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, после чего отправились в вояж по объектам – от аварийного жилищного фонда до объектов культурного наследия. Посетили Печоры, Остров, Пушкинские Горы. По ходу программы к ним присоединились экс-губернатор Псковщины, а ныне сенатор и секретарь политсовета «Единой России» Андрей Турчак и митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Можно сказать, «дрим-тим», звездный состав. Проголосовали, сделали политические заявления под телекамеры, все как полагается в подобных визитах. Ну, а для широкой публики – озвучили ближайшие планы по деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове».

Здесь напомню, что не так давно Степашин уже посещал Псков с абсолютно идентичной «повесткой дня» и работал в формате «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», нарисовав прямо-таки сказочную картину того, как будут реконструироваться, модернизироваться и реставрироваться главные достопримечательности региона.

На этот раз экс-премьер снова не скупился на обещания, заявив, в частности, что через несколько лет Печоры станут не только «точкой притяжения туристов», но и «самым красивым городом Северо-запада России».

Во всяком случае, в 2021-22-м годах по программе «Туризм» в Печорах будет создан туристический кластер «Духовные истоки», на который из бюджета выделят 280 миллионов рублей. Цитирую: «Нужно, чтобы Печоры были красивы не только монастырем, хотелось бы, чтобы и сам город соответствовал. Печоры - старинный русский город, будем вместе заниматься этим проектом». И еще одна цитата: «Возрождение региона как важнейшего центра русской культуры, русского языка и православия - такую задачу поставил перед нами сам президент», - сказал Сергей Степашин.

Полтора миллиарда рублей на счету курируемой Степашиным АНО уже имеется, а дальше, как мы понимаем, все будет зависеть от эффективности управления финансовыми вливаниями. Всего на сегодня запланирована реконструкция 33 зданий на 17 ОКН. Это Святогорский монастырь, упомянутые уже Печоры, Старый Изборск, здесь я не стану оглашать весь список, а просто отошлю слушателей к статье Елены Никитиной, опубликованной на сайте Псковской Ленты Новостей, под названием «Духовные истоки: что даст «Возрождение» святыням Псковской земли».

Продолжаю. На этой неделе во вторник состоялась очередная 39-ая сессия Псковской городской Думы, из повестки дня которой я выделил бы два инцидента. Первый – был снят вопрос о реконструкции Гельдтовой бани по причине неявки собственников. Второй инцидент – короткая, но яростная перепалка справедливоросса Олега Брячака и единоросса Дениса Иванова.

Поводом к словесным выпадам в адрес друг друга послужил вопрос о зарплате главы города Пскова Елены Полонской. После ее ответа депутат Брячак решил оперативно «наехать» на спикера, мол, «удивляет, что глава города не отвечает на вопросы, которые ей задают депутаты. Также настораживает, как себя ведет юридический отдел гордумы. Сегодня начинается процесс разложения коллектива гордумы». И еще: «В помещении ГКЦ сегодня жарко, а будет еще жарче. Год мы наблюдали за тем, как Елена Александровна пользуется авансом, который она получила от нас, когда мы ее назначили главой города, и начинает нас немного настораживать поведение уважаемой Елены Александровны».

Олег Брячак

Сама Елена Полонская предположила, что «корень отрицательной риторики» депутата Брячака обусловлен тем, что юридический отдел ПГД не одобрил его инициативу о разрешении лицам, объявленным банкротами, возглавлять партийные организации. Но этого ответа единороссу, руководителю фракции «ЕР» Денису Иванову показалось мало, и он присовокупил в спор свои «пять копеек», уличив политического оппонента в «немужском поведении», цитирую: «…такое можно наблюдать, когда девушка отказала парню, и он весь день ей потом мотал нервы. Это было не по-мужски». В свою очередь Брячак в долгу не остался и парировал: «Денис Олегович, если у вас сексуальные проблемы, не надо их выносить в стены гордумы».

Денис Иванов и Елена Полонская

Понятно, что прямого смысла в этих репликах никакого («Ты не мужик» - «Да ты сам не мужик»), а вот политика, похоже, начинает постепенно возвращаться в Псковскую городскую Думу, и дело тут не только в казусе с юридическим отделом, а в том, что бесконечно изображать благостность никто не будет, тем более накануне очередного избирательного цикла – тут и местные выборы 20-го года, и маячащие в политической перспективе выборы в региональный парламент и Госдуму.

Пора определяться и начинать демонстрировать друг другу, фигурально выражаясь, «первичные половые признаки», на «фак» отвечать «факом», гладить оппонентов по головкам непродуктивно, нужно, как завещал товарищ Ленин, «бить по головкам», что, собственно, эти двое, Брячак и Иванов, и осуществили.

Не сомневаюсь, что и тот, и другой видят себя альфа-самцами, а два «альфы» в одном курятнике не живут. В общем, предположу, что в процессе приближения выборов мы еще увидим от этих двоих много интересного. Мужчины они сравнительно молодые и задорные. Что до отчета Елены Полонской, то большинством голосов документ был утвержден, при шести воздержавшихся.

И я завершаю. На той же сессии Псковская городская Дума согласовала установку в Пскове памятника реставратору, искусствоведу и публицисту Савве Ямщикову. Скульптуру высотой 2 м 93 см планируется отлить из бронзы и установить на пересечении улиц Свердлова и Воеводы Шуйского, там, где стоял изгнанный с набережной Китоврас.

Бронзовый Савва Ямщиков будет возвышаться на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из местного известняка и повторяющие в плане фрагмент Покровской башни Окольного города. Так описана композиция в сопроводительных документах.

Финансировать работы по изготовлению, и установке памятника с благоустройством прилегающей территории намерен Благотворительный фонд имени святого Серафима Вырицкого. Так что в скором времени Псков украсит еще один симпатичный бронзовый мужик – Савва Васильевич с посохом, который, по легенде, ему подарил другой гений Земли Псковской – директор Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко.

Если кто вдруг не знает, в шестидесятые-семидесятые годы Савва Ямщиков внес большой вклад в сохранение и возрождение русской провинции, в том числе и Пскова. В Пскове он и умер 19 июля 2009 года, а похоронен, согласно завещанию, в окрестностях Михайловского, на городище Воронич, и вот, что называется, скоро снова «появится» в любимом городе, ждите.

Что касается Псковской городской Думы, тот тут нелишне вспомнить, что в 2008-м, если не ошибаюсь, году псковские депутаты скандально отказались присвоить знаменитому реставратору звание «Почетный гражданин города». Мол, а кто это такой? Он вообще не пскович!

Культурная общественность не Пскова, а страны, помнится, тогда очень удивлялась бескультурью «скобарей-депутатов», но поделать ничего не могла.

С этим званием «Почетного гражданина» постоянно такая канитель: большинство кандидатов в «почетные» - это мало кому известные люди, всякие начальники, коммунальщики и чиновники «третьего уровня секретности», а вот известные личности обычно становятся поводом к раздорам. Это происходит не только у нас в Пскове, но и, к примеру, в Питере, где недавно в очередной раз депутаты заксобрания «прокатили» певицу Эдиту Пьеху, предпочтя ей какого-то заслуженного начальника метрополитена.

Питерская культурная общественность опять громко возмущалась, но депутатам лучше знать, кто достоин, а кто не достоин быть почетным гражданином города. Хорошо, что в Пскове при согласовании памятника реставратору разночтений на этот раз не возникло. Так что возвращение в Покровский угол бронзового Саввы Ямщикова можно считать восстановлением справедливости и запоздалым «признанием» со стороны муниципалитета.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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