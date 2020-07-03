Общество

Александр Котов выступил с резкой критикой в адрес сомневающихся в легитимности общероссийского голосования

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) выступил с резкой критикой в адрес скептиков и представителей оппозиции, которые высказываются о недоверии к легитимности результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ и называют сам процесс «профанацией».

«Приходилось слышать, в том числе, от оппозиции, что у них не было возможности наблюдать за процессом голосования. Я хочу напомнить, что у политических партий в избирательных комиссиях есть члены с правом решающего голоса. Если есть какое-то недоверие к наблюдателям, которые были выдвинуты Общественной палатой, можно было проследить за процессом как раз через членов комиссии с правом решающего голоса. В каждой комиссии были представители партии «Яблоко», партии КПРФ. Пожалуйста, используйте эту возможность. Если не готовы на всех участках голосования тотально проконтролировать, возьмите хотя бы десять участков в разных районах нашей области. И четко проследите за процессом – как он проводился, укажите на ошибки, на нарушения закона. Тогда это была бы серьезная работа. Этого сделано не было, по крайней мере, никто о нарушениях не говорит - официальных жалоб нет. Зачем же тогда так голословно обвинять в том, что это профанация?» - высказался он.

Гость студии также отметил, что нельзя забывать о том, что нарушения при проведении голосования – это уголовно наказуемое преступление. «Хочется спросить у представителей оппозиции, а как вы считаете, все члены комиссии готовы идти на уголовное преступление и не чувствуют за собой ответственности?» - поинтересовался Александр Котов.

Он подчеркнул, что не хотел бы идеализировать ситуацию. По его мнению, в процессе голосования могли быть допущены и ошибки, и даже вольные или невольные нарушения. Но, по его мнению, они в любом случае никак не повлияли на конечный результат.

«То, что мы сегодня зафиксировали, – голоса за и против поправок в Конституцию – соответствует реальному положению в обществе», - добавил Александр Котов.