Александр Котов выступил с резкой критикой в адрес сомневающихся в легитимности общероссийского голосования

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сегодня, 3 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) выступил с резкой критикой в адрес скептиков и представителей оппозиции, которые высказываются о недоверии к легитимности результатов голосования по поправкам в Конституцию РФ и называют сам процесс «профанацией».
Гость студии также отметил, что нельзя забывать о том, что нарушения при проведении голосования – это уголовно наказуемое преступление. «Хочется спросить у представителей оппозиции, а как вы считаете, все члены комиссии готовы идти на уголовное преступление и не чувствуют за собой ответственности?» - поинтересовался Александр Котов.
Он подчеркнул, что не хотел бы идеализировать ситуацию. По его мнению, в процессе голосования могли быть допущены и ошибки, и даже вольные или невольные нарушения. Но, по его мнению, они в любом случае никак не повлияли на конечный результат.
«То, что мы сегодня зафиксировали, – голоса за и против поправок в Конституцию – соответствует реальному положению в обществе», - добавил Александр Котов.