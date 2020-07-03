Общество

Подозрительный незнакомец задержан в лесу при попытке попасть из Псковской области в Евросоюз

В Печорском районе, благодаря бдительности члена добровольной народной дружины, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, один из местных жителей заметил в приграничном районе подозрительного незнакомца и незамедлительно проинформировал об этом стражей границы. Благодаря его помощи пограничники оперативно задержали нарушителя в районе населенного пункта Павлово. Молодой человек двигался по лесу в сторону границы с намерением незаконно убыть в страны Евросоюза, при этом какие-либо документы, подтверждающие его личность, отсутствовали.

Нарушитель задержан на срок до 48 часов для выяснения обстоятельств совершения правонарушения и принятия процессуального решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.