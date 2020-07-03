Общество

Информационные листовки передали в колонии и следственные изоляторы Псковской области

В рамках заключенного недавно соглашения о взаимодействии Межрегиональная благотворительная общественная организация «Инициатива» передала во все учреждения, подведомственные УФСИН России по Псковской области, агитационные наглядные материалы, касающиеся социальной адаптации и реабилитации граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и освобождаемых из мест лишения свободы.

Так, информационные плакаты и листовки с контактными данными общественной организации «Инициатива» были размещены на стенах жилых помещений во всех исправительных колониях и отрядах хозяйственного обслуживания следственных изоляторов региона. Осужденные, которые в скором времени должны освободиться, имеют возможность обратиться за помощью в случае необходимости.

«Лица, отбывающие наказание в наших учреждениях, зачастую страдают такими недугами, как алкогольная и наркотическая зависимости, поэтому считаю данную меру необходимой и востребованной», - отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Действие заключенного соглашения распространяется в том числе и на лиц, которые отбывают назначенное приговором суда наказание без изоляции от общества, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.