Общество

Прокуратура нашла нарушения в обустройстве и содержании детских площадок в одном из районов Псковской области

Прокуратура Куньинского района принимает меры по устранению нарушений законодательства, регламентирующего устройство и содержание детских игровых площадок.

В ходе проведенной проверки в деятельности администрации ГП «Кунья» выявлены нарушения требований ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», определяющий общие требования безопасности при эксплуатации оборудования всех типов детских игровых площадок, предназначенных для индивидуального и коллективного использования.

Прокуратурой района проведен визуальный осмотр детских игровых площадок, в результате которого установлено, что необходимо заменить песок в песочнице, установить отсутствующие детали сиденья на качелях, провести работы по уборки территории игровых площадок от мусора.

Согласно п.7.5 ГОСТ для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования при пользовании оборудованием, номера телефонов службы спасения, скорой помощи, номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

Однако на территории детских игровых площадок, расположенных по ул. Плевая 20, Дзержинского 17, Новая 18, Дзержинского 31, Дзержинского 85, информационных табличек с перечнем сведений, перечисленных в п.7.5 ГОСТ, на момент проведения проверки не установлено.

Ненадлежащая организация работы по техническому обслуживанию оборудования детской игровой площадки ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, а также их безопасность во время проведения досуга.

В целях принятия конкретных мер по устранению отмеченных нарушений законодательства, а также привлечения виновного должностного лица к дисциплинарной ответственности, прокуратурой района внесено представление в адрес главы администрации ГП «Кунья».