Общество

С завтрашнего дня в Псковской области снимаются ограничения на прогулки для несовершеннолетних

По инициативе главы региона Михаила Ведерникова в Псковской области с 4 июля снимаются ограничения на прогулки для несовершеннолетних. Соответствующие изменения внесены в указ Губернатора по противодействию распространению COVID-19.

Согласно указу, сняты основные ограничения и для граждан на совершение прогулок. Тем не менее должна соблюдаться социальная дистанция не менее 1,5 метров. В противном случае жители региона должны использовать защитные маски.

По-прежнему под запретом использование уличного спортивного оборудования и детских игровых площадок.

Временной период с 9.00 до 11.00, установленный для граждан пожилого возраста на посещение магазинов, теперь носит рекомендательный характер. Индивидуальные предприниматели и организации, осуществляющие розничную торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек.