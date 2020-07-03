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Общество

Александр Котов рассказал о ситуации с проектом зоны охраны в Выбутах

03.07.2020 19:19|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время в Псковском областном Собрании нет проекта зон охраны объекта церкви Ильи Пророка в Выбутах, поскольку соответствующий проект постановления был отозван полтора года назад региональным комитетом по охране объектов культурного наследия для доработки. Такой комментарий дал спикер регионального парламента Александр Котов, отвечая на вопрос читателя Псковской Ленты Новостей.

«Проект зон охраны церкви Ильи Пророка в Выбутах ранее находился на рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов, но принят не был, потому что были высказаны замечания в связи с необходимостью строительства Северного обхода - его трасса частично пересекалась с зонами охраны. Проект был отправлен в декабре 2018 года на доработку и до настоящего времени в региональный парламент доработанный проект не поступал», - рассказал он.

Спикер областного заксобрания подчеркнул, что сами депутаты не могут выполнить работу по разработке проекта зон охраны, поскольку это могут сделать только специалисты, обладающие необходимыми знаниями.

«Как только в Псковское областное Собрание поступит проект, в котором будут учтены все высказанные прежде депутатами замечания, мы, конечно же, рассмотрим его и примем зоны охраны церкви Ильи Пророка в Выбутах», - заключил Александр Котов.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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