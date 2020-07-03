Общество

Не забывать о социальной дистанции, масках и перчатках при посещении храмов попросили псковичей

По инициативе главы региона Михаила Ведерникова в Псковской области с 4 июля снимается ряд ограничений, связанных с объявленными ранее карантинными мерами. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора по противодействию распространению COVID-19.

Особое внимание уделяется деятельности церквей и монастырей, проведению богослужений и других религиозных обрядов.

При посещении храмов и во время нахождения на прихрамовой территории должны соблюдаться социальное дистанцирование (1,5 метра), масочный и перчаточный режимы.

Если соблюдение социальной дистанции внутри храма невозможно, то службы должны проходить исключительно на прихрамовой территории.