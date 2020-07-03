Общество

Дополнительное оборудование позволит в разы увеличить объемы тестирования на коронавирус в Пскове

В ближайшее время в региональный Центр гигиены и эпидемиологии поступят планшетные амплификаторы, которые позволят значительно увеличить объемы тестирования. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора в рамках очередного заседания оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 в регионе, которое прошло сегодня, 3 июля.

Планшетные амплификаторы позволят, в частности, проводить обследование сотрудников лагерей, что значительно повысит безопасность пребывания детей. Также участники заседания обсудили варианты организации работы детских оздоровительных лагерей в закрытом режиме со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

В рамках обсуждения также был затронут вопрос о принятых мерах по увеличению объемов тестирования. Руководитель регионального Центра СПИД Ираида Сивачева во время доклада подчеркнула, что в ближайшее время обследование будет проводиться только на территории региона без помощи других субъектов РФ. В медицинской организации для этого ведется работа по привлечению персонала, а также ожидается поставка дополнительного оборудования. Всего региональный центр СПИД проверяет в сутки порядка 400 тестов, сообщает пресс-служба областной администрации.

Добавим, что в течение последних дней в регионе удалось решить ситуацию с задержками в тестировании на коронавирус. По словам губернатора Михаила Ведерникова, это стало возможно, благодаря ряду принятых решений по расширению лабораторных мощностей, а также поддержке полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области.