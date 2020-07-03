Общество

Псковские дети не смогут отдохнуть в лагерях других регионов

Дети, живущие в Псковской области, не смогут отдохнуть в лагерях других регионов. Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своей области, следует из санитарно-эпидемиологических правил.

Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона, сообщает РИА Новости.

Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.

Правила действуют до 1 января 2021 года.