Псковские дети не смогут отдохнуть в лагерях других регионов

Дети, живущие в Псковской области, не смогут отдохнуть в лагерях других регионов. Роспотребнадзор до конца года запретил выезжать детям на отдых и оздоровление в лагеря за пределы своей области, следует из санитарно-эпидемиологических правил.
Исключение сделали для проживающих в Арктической зоне. Для всех остальных места для отдыха должны организовать в пределах региона, сообщает РИА Новости.
Дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами. Количество детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.
Правила действуют до 1 января 2021 года.