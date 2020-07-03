Общество

До конца года игрушки в детских садах будут обрабатывать дезинфицирующими средствами

В дошкольных образовательных организациях должна ежедневно проводиться дезинфекция игрового оборудования. Это следует из постановления о санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения коронавируса, размещенных на сайте Роспотребнадзора.

«В дошкольной образовательной организации должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групповых ячеек... Обработка игрушек и игрового и иного оборудования должна проводиться ежедневно с применением дезинфицирующих средств», - следует из постановления.

Как сообщает РИА Новости, в документе указано, что правила действуют до 1 января 2021 года.